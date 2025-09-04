3 أخطاء يرتكبها الأباء عند تربية الأبناء..تجعل الطفل غير سوي نفسيًا

يرتكب الأباء عدة أخطاء في تربية الأبناء تٌؤثر سلبا على تنشئة الطفل بشكل سليم، مما يفقده الثقة في نفسه ويشعر دائما أنه أقل من غيره، ويجعله غير راغب في التواصل مع الآخرين، وفقًا لـ«childrencentral».

مقارنة طفلك بالآخرين

تجنب مٌقارنة طفلك بالآخرين، لأن ذلك يترك تأثيرًا سلبيًا عليه، وربما يضعف ثقته بنفسه، ولا يقتصر الأمر على هذا الحد فحسب، بل قد يُسبب مشاكل اجتماعية تُؤثر عليه طُوال حياته، فعلى سبيل المثال، عند حصول طفلك على درجات أقل مُقارنة بزملائه في الدراسة، فأنت بلا شك تقارنه بغيره، إلا أن هذه طريقة خاطئة، فذلك لن يُحسن درجاته، بل سيشعره بأنه لن يكون جيدًا بما يكفي مهما بذل من مجهود، وسيظل دائمًا أقل شأنًا في التحصيل الدراسي.

الوصول إلى المثالية

يُحاول العديد من الآباء تربية طفل مثالي، فيضعون قواعد صارمة، ويٌجبرون الأطفال على الالتزام بها، بل لا يُتهاونون في ذلك بأي شكل، لهذا وجب التذكر أنه لا وجود للكمال، فكُل مِنا لديه عيوبه، وهذا أمر عادي وطبيعي، فلا ينبغي أن يشعر الأطفال بحاجتهم إلى أن يكونوا مثاليين من أجل الحصول على الحب والقبول من والديهم، فيحتاج الأطفال إلى الشعور بالأمان من والديهم رغم عيوبهم.

عدم إعطائهم فرصة للاستكشاف

الأطفال كائنات فضولية بطبعهم، فلديهم رغبة الاستكشاف لفهم طبيعة العالم من حولهم، إلا أن الآباء يشعرون بالخوف والقلق عليهم، ويعارضون فرصة تعلمهم، أو منعهم من استكشاف العالم من حولهم، وأفضل طريقة هو تركه للتجربة ليتعلم من نتائجها سواء كانت سلبية أو إيجابية.