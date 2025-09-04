المطرب رامي صبري يعلن وفاة حماته

أعلن المطرب رامي صبري منذ قليل عن وفاة والدة زوجته شيرين، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وفاة حماة المطرب رامي صبري

وأوضح رامي صبري من خلال منشوره قائلاً: «لا إله إلا الله.. والدة زوجتي شيرين في ذمة الله»، ولم يكشف عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.

آخر أعمال رامي صبري

وشارك المطرب رامي صبري بالعديد من الأغاني الناجحة ف ىالفترة الماضية، وكان أخرهم مسلسل وتقابل حبيب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأغنية داخل أحداث العمل من كلمات الفنان كريم فهمي، والتى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.