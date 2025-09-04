صلاة وترانيم.. تفاصيل احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد

تُنظِّم الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

ويشارك في الاحتفال قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، كما يتضمن البرنامج فقرات روحية وفنية يقدمها فريق الحياة الأفضل، إلى جانب المايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، وشريف الضبع.

ويتضمن برنامج الاحتفال: صلاة افتتاحية، وفقرة ترانيم، وقراءة من الكتاب المقدس، تليها كلمة راعي الكنيسة، ويُختتم الاحتفال بكلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من جانبه، صرّح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، الذي سيُبث عبر شاشة التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكّن أبناء الكنيسة الإنجيلية في مصر والخارج من متابعته.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد حضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الدولة، في مقدمتهم مندوب عن رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والعامة، ممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني.