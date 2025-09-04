الولايات المتحدة تسعى لإظهار قوتها أمام إيران في مفاوضات السبت المقبل

الولايات المتحدة تسعى لإظهار قوتها أمام إيران في مفاوضات السبت المقبل

الولايات المتحدة تسعى لإظهار قوتها أمام إيران في مفاوضات السبت المقبل

قال رامي جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، إن الإدارة الأمريكية تبدو جادة للغاية في التفاوض مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تواصل ممارسة سياسة «الضغط الأقصى»، في إطار ما يُعرف بسياسة «العصا والجزرة».

إيران في موقف أضعف خلال مفاوضات السبت المقبل

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تسعى لإظهار قوتها أمام طهران، لتجبرها على الدخول إلى مفاوضات السبت المقبل في موقف أضعف، بما يمنح واشنطن اليد العليا خلال المحادثات، ويعزز قدرتها على فرض شروطها، وعلى رأسها التخلي الكامل عن البرنامج النووي الإيراني.

أشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت صباح اليوم فرض عقوبات جديدة على 5 كيانات وشخص آخر، تتهمهم بدعم البرنامج النووي الإيراني، موضحة أن الهدف من هذه العقوبات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما يمثل الهدف الرئيسي لواشنطن، سواء عبر الضغط أو عبر الوسائل الدبلوماسية.

المقاربة الأمريكية تنطوي على تناقض

أضاف أن بعض المراقبين يرون أن هذه المقاربة الأمريكية تنطوي على تناقض، إذ تواصل فرض العقوبات من جهة، وتسعى للحوار من جهة أخرى، إلا أن الإدارة الأمريكية تعتبر هذا التوازن جزءًا من استراتيجيتها في التعامل مع إيران.

أوضح: تُعقد المفاوضات يوم السبت المقبل في سلطنة عُمان، بقيادة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في لقاء يُعد من النادر حدوثه بهذا المستوى الرفيع، لافتًا إلى وجود خلاف في توصيف هذه المحادثات؛ ففي حين يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستكون مباشرة، يتمسك المسؤولون الإيرانيون بأنها «غير مباشرة».

أشار إلى أن ترامب كان قد هدد في مناسبات عديدة، سواء عبر منصته «تروث سوشال» أو في لقاءاته مع الصحفيين، بأنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي، فإن إيران قد تواجه «ضربة غير مسبوقة».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا