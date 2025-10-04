خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تحرص الدولة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، من خلال عدد من الخطوات، كالتالي:

1- زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر «استعلام» بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

4- ظهور تفاصيل حالة الطلب، سواء بالقبول أو كون الطلب قيد المراجعة، مع توضيح قيمة الدعم وموعد الصرف.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

ويذكر أن تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف دعم تكافل وكرامة، لجميع المستحقين عن شهر أبريل 2025، منتصف الشهر الجاري تحديدا 15 أبريل الجاري، أي خلال أيام.