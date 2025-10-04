خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تحرص الدولة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، من خلال عدد من الخطوات، كالتالي:

1- زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر «استعلام» بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

4- ظهور تفاصيل حالة الطلب، سواء بالقبول أو كون الطلب قيد المراجعة، مع توضيح قيمة الدعم وموعد الصرف.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025

ويذكر أن تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف دعم تكافل وكرامة، لجميع المستحقين عن شهر أبريل 2025، منتصف الشهر الجاري تحديدا 15 أبريل الجاري، أي خلال أيام.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا