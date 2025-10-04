وأضاف وزير التجارة الصيني: «مستعدون لحل الخلافات من خلال التفاوض ولكن إذا كانت واشنطن مصرة على موقفها فسنقاتل حتى النهاية».
وزير التجارة الصيني: التعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة انتهاك خطير
وزير التجارة الصيني: التعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة انتهاك خطير
نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن وزير التجارة الصيني، تأكيد على أنه تم إجراء محادثات مع مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: «مستعدون لتعميق التعاون التجاري والاستثماري والصناعي مع أوروبا»، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».