قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر وإيطاليا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر وإيطاليا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر وإيطاليا

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، في العدد 15 في 10 أبريل 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك في العدد 15 في 10 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووفق على اتفاق «الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام» بين مصر وإيطاليا، الموقع بتاريخ 17 مارس 2024، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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