«الناشرين المصريين» يستعد للمشاركة في 3 معارض دولية للكتاب

«الناشرين المصريين» يستعد للمشاركة في 3 معارض دولية للكتاب

«الناشرين المصريين» يستعد للمشاركة في 3 معارض دولية للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة المهندس فريد زهران، التجهيز للمشاركة في 3 معارض دولية للكتاب في 3 دول عربية، وهي تونس والمغرب وقطر.

وأضاف اتحاد الناشرين في بيان، أنّه في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض الرباط الدولي للكتاب 2025 بالمغرب، في الفترة بين 17 و27 أبريل الجاري، سيتم تجميع شحنة طيران للناشرين المشاركين في المعرض بنسبة 10% تقريبًا من الشحنة الأساسية على نفقة شركة الشحن، وتسلم لشركة الشحن في موعد غايته اليوم، مشيرا إلى أنّ مجلس الإدارة يتابع الموقف عن كثب.

معرض الدوحة الدولى للكتاب

وفى ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض الدوحة الدولى للكتاب فى دورته القادمة من 8 حتى 17 مايو 2025، جرى تكليف الشركة القومية للتوزيع بشحن معرض الدوحة الدولي للكتاب «طيران» حتى التوصيل للجناح وفق تعليمات الشحن المرفقة.

معرض تونس الدولي للكتاب

وفى ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض تونس الدولي للكتاب فى دورته القادمة من 25 أبريل - 4 مايو 2025، جرى تكليف الشركة القومية للتوزيع بشحن معرض تونس الدولي للكتاب «طيران» حتى التوصيل للجناح وفق تعليمات الشحن المرفقة.

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