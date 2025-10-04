نقيب الصحفيين يشكر شيخ الأزهر على ضمه لمجلس كلية الإعلام

نقيب الصحفيين يشكر شيخ الأزهر على ضمه لمجلس كلية الإعلام

نقيب الصحفيين يشكر شيخ الأزهر على ضمه لمجلس كلية الإعلام

توجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير للإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته وقراره بضمه لمجلس كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

وأضاف في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، «هذا التقدير هو تكليف من الإمام الأكبر ببذل الجهد في خدمة رسالة الكلية السامية، كما أعبر عن امتناني العميق للأستاذ الدكتور رضا أمين عميد الكلية، على جهوده المخلصة في تطوير الكلية».

وتابع: «كما أتوجه بخالص الشكر لإدارة الكلية على تهنئتهم الرقيقة، وربنا يجعلني عند حسن الظن، ويوفقني لتحمل هذه المسؤولي».

وكان أصدر الإمام الأكبر،الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر القرار رقم (11) لعام 2025 بضم خالد محمد زكي البلشي، نقيب الصحفيين، إلى عضوية مجلس كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر لمدة عامين، عضوًا خارجيًا، اعتبارًا من 2025/1/22.

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