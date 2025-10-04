الرابطة الإفريقية للإدارة العامة تشيد بالتجربة المصرية في التوظيف الحكومي

أعلن جهاز التنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل استضافة مصر لاجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، برئاسة دكتور جون نكاباجو، التي عُقدت في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، بمقر الجهاز.

عضوية مصر في الرابطة تعكس اهتمامها بالمساهمة في تطوير سياسات الإدارة العامة

أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة ممثلًا عن شمال إفريقيا، أن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حرص على لقاء أعضاء اللجنة قبيل بدء اجتماعاتها، مؤكدًا أن عضوية مصر في الرابطة تعكس اهتمامها بالمساهمة في تطوير سياسات الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للرابطة، بدعم الرابطة وتقدير دورها في تعزيز التميز في الإدارة العامة والحوكمة الجيدة بإفريقيا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع التحديات المعاصرة.



وأشار إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماعاتهم، نتائج المؤتمر السنوي رقم 43 للمنظمة الذي عقدته الرابطة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أواخر نوفمبر الماضي، تحت عنوان «إدارة عامة مرنة وقادرة على تحقيق التكيف مع التنمية المستدامة في إفريقيا»، وقدمت اللجنة الشكر للرئيس الأوغندي يووري موسيفيني، على التعاون الذي قدمه للرابطة، وكلمته في افتتاح فاعليات المؤتمر التي تحدث فيها عن أهمية دور الإدارة العامة وتأكيد أهمية التعاون «الإفريقي الإفريقي» لتحقيق التنمية المستدامة.

اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2024



وناقش المجتمعون الوضع المالي للمنظمة في العام الحالي، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2024، وموقف الأعضاء من دفع الاشتراكات، وكذلك التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر المائدة المستديرة السنوي للعام الحالي، والدولة الإفريقية التي سوف يعقد فيها المؤتمر.



وعلى هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، جرى زيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات، والاطلاع على التجربة المصرية في التوظيف الحكومي بدءًا من مرحلة تخطيط الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإعلان عن المسابقة مرورًا بمرحلة الامتحان بالمركز، والتعرف على آلية إعداد وتأمين وحوكمة منظومة بنوك الأسئلة والامتحانات الإلكترونية، إلى جانب التعرف على عمليات إدارة اليوم الامتحاني، حيث يستقبل المركز ما يزيد عن 4000 ممتحن يوميًا.



وأشادت اللجنة بالتجربة المصرية خاصة فيما يتعلق بحوكمتها ضد أي تدخل بشري، وهي الممارسة التي وصفتها اللجنة بتحسين جودة الموظفين الجدد الداخلين للجهاز الإداري للدولة، بما يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ورحب رئيس الجهاز بالطلبات التي تلقاها من عدد من النظراء في عدة دول إفريقية لزيارة المركز والاطلاع على التجربة المصرية، مؤكدًا ترحيب الدولة المصرية بتعزيز التعاون (الإفريقي الإفريقي).



وفي سياق آخر، نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة زيارات لمعالم معمارية وسياحية وثقافية، لأعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة، إذ زاروا مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي والمتحف القومي للحضارة، والمتحف الكبير، ومعالم العاصمة الإدارية ومنها النصب التذكاري، ساحة الشعب، مجلس النواب، المركز الثقافي الإسلامي، وكاتدرائية ميلاد المسيح.