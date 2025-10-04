«الصناعة» تدعو مستثمري الأقصر وأسوان لعرض مطالبهم في «لقاء حل الأزمات»

أعلنت وزارة الصناعة أنّه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية، المستثمرين الصناعيين في المناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان السبت المقبل، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك في مقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام العاشرة والنصف صباحا.

تحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوم السبت من كل أسبوع، لحل مشكلاتهم والوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات

ودعت الوزارة، المستثمرين الصناعيين في محافظتي الأقصر وأسوان للمشاركة في اللقاء، الذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأوضحت أنّه حال وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين، فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.