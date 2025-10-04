أطباء مستشفى قلين بكفر الشيخ ينقذون مريضين من نزيف في المخ

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ، في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين بالرأس لطفل ومسن، وذلك برعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وإشراف الدكتور بكر عادل، مدير المستشفى.

تفاصيل العمليتين الجراحيتين

ووفقًا لبيان صادر عن المستشفى، فإن الحالة الأولى كانت لطفل عُمره 8 أعوام، حضر إلى المستشفى يعاني من إصابة شديدة نتيجة سقوط جسم غريب على الرأس، وبعد عمل الأشعات تبين وجود كسر منخسف بعظام الجمجمة ضاغط على مراكز الحركة الرئيسية ونزيف بالمخ، وجرى حجز الطفل وخضوعه لعملية جراحية، وخرج من المستشفى في درجة وعي كاملة مع تحسن في الحركة.

أما الحالة الثانية فكانت لمريض عمره 65 عامًا، حضر إلى المستشفى يعاني من اضطراب في درجة الوعي مع ضعف بالأطراف، وبعد عمل الأشعات تبين وجود نزيف في المخ، وتم إجراء عملية جراحية لتفريغ النزيف، وجرى متابعة المريض بالعناية المركزة، وخرج في درجة وعي كاملة وتحسن تام في القدرة العضلية.

أجرى العمليتين الجراحيتين الدكتور محمد عبدالعزيز جلال، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عاصم عزب، استشاري التخدير، وطبيب مساعد الدكتور أحمد الوكيل، وطاقم التمريض بقيادة فكيهة عيسى، وأسماء سلامة، وولاء عبدالهادي.

وكيل صحة كفر الشيخ يشكر الفريق الطبي

من جهته، قدم الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى قلين التخصصي، على جهودهم المبذولة في إجراء العمليتين الجراحيتين، مشيراً إلى أنّ إدخال خدمات جديدة في تخصص عمليات جراحة المخ والأعصاب هو إنجاز جديد لمستشفى قلين التخصصي.