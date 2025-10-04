وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والمجر قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل

وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والمجر قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل

وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والمجر قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّ نظيري المجري بيتر سيارتو، يترأس وفد بلاده في الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التي تعقد بالقاهرة، في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري، متابعا: «نعمل على الخروج بنتائج ملموسة تضيف مزيدًا من الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الزيارة تأتي تجسيدًا للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والتي توجت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أثناء زيارة أوربان إلى مصر في فبراير 2023».

وأوضح وزير الخارجية، أنّ الشراكة قائمة على أسس قوية من الاحترام المتبادل من المصالح المشتركة، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من ترفيع هذه العلاقة.

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