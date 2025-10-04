وزير الخارجية: تعاون مصري مجري غير مسبوق في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي

وزير الخارجية: تعاون مصري مجري غير مسبوق في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي

وزير الخارجية: تعاون مصري مجري غير مسبوق في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه ناقش مع نظيره المجري التعاون المتميز بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هناك تفاهمًا على مشاركة شركة مصرية في هذا المجال بالتعاون مع شركة 4iG المجرية الكبيرة، وذلك لتنفيذ مشروعات عملاقة للربط البحري من خلال مد كوابل بحرية للألياف الصناعية في مجال الاتصالات داخل القارة الأوروبية، وهو ما يعد أمرًا غير مسبوق للشركات المصرية للعمل في أوروبا وداخل دولة المجر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجانبين حرصا على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هناك حرصًا كاملًا على تنفيذ إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، لاسيما في المجالات الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المياه، وتعزيز التعاون الأكاديمي، خاصة في ضوء المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المجرية للطلاب المصريين.

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