أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الأهمية الكبيرة التي حظيت بها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر خلال المباحثات مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو.

تعزيز التبادل التجاري

شدد الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري، على ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة القائمة. كما أكد على أهمية تقليص العجز التجاري في الميزان التجاري بين البلدين، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق المجري، والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية.

زيادة الاستثمارات المجرية

أوضح الوزير أن المباحثات تناولت أيضًا موضوع زيادة الاستثمارات المجرية في مصر، ومواصلة عقد منتديات الأعمال المشتركة بين الشركات المصرية والمجرية. كما أكد على أهمية التوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.