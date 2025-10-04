وزير الخارجية: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من أولويات مصر في التعاون مع المجر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق بين مصر والمجر في مجال النقل الجوي، بهدف زيادة الرحلات بين البلدين وتسهيل رحلات الشركات المجرية إلى المقاصد السياحية المصرية، ما يسهم في تعزيز الحركة السياحية، معربًا عن استعداد مصر الكامل لتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى السوق المجري في إطار ما يُعرف بالعمالة الموسمية أو الهجرة الدائرية، وذلك في القطاعات التي يحددها الجانب المجري، مشابهًا لما يجري تنفيذه مع دول أوروبية مثل ألمانيا واليونان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى التطرق إلى موضوعات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، باعتبارها أولوية قصوى للحكومة المصرية وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن توطين الصناعة يهدف إلى إحلال الواردات التي تستوردها مصر من الخارج لتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تقديم ميزة للشركات الأجنبية في حال إنتاجها محليًا، لتتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية، وذلك في ضوء الترتيبات التي تحظى بها مصر مع الدول الإفريقية والعربية والآسيوية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة والإعفاء من الرسوم الجمركية.