«الخارجية»: مصر تشارك في تحالف لإنشاء محطة كهربائية في المجر بـ600 مليون يورو

رحب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، بتطورات زيارة وزير الخارجية المجري، على مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر، خاصة مع توقيع إحدى الشركات المصرية الخاصة العاملة في قطاع الطاقة مؤخرًا، عقود لبناء محطات كهرباء في المجر، من خلال تحالف شركتين مجريتين بإجمالي تكلفة 600 مليون يورو.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هذا العمل يؤكد كفاءة عمل الشركات المصرية العامة والخاصة، وقدرتها على التواجد وتنفيذ مشروعات ليست فقط في القارة الإفريقية ولكن أيضَا في قلب القارة الأوروبية.

وتابع وزير الخارجية: «تحدثنا عن الخطوات التنفيذية الجارية لتنفيذ العقد المبرم لتصنيع وتوريد 1350 عربة قطار سكة حديد من المجر، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ علاقات مصر والمجر».