وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يعزز السياحة الثقافية بين مصر والمجر

وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يعزز السياحة الثقافية بين مصر والمجر

وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يعزز السياحة الثقافية بين مصر والمجر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على أهمية التعاون السياحي بين مصر والمجر، مشيرًا إلى أن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم بشكل كبير في زيادة عدد السياح المجريين القادمين إلى مصر، وذلك لأن المتحف يعتبر وجهة أساسية للسياحة الثقافية في مصر.

قضية الهجرة غير الشرعية

وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنه على ضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيرًا إلى المناقشات التي تمت في مؤتمر الخرطوم بشأن إعلان القاهرة وخطة عملها.

الوضع في غزة

وفيما يتعلق بالصراع في غزة، أكد عبد العاطي على الجهود المصرية المستمرة لوقف القتل اليومي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مشيرًا إلى المقترحات المصرية التي تتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى تحديد فترة للهدوء ووقف القتال، تمهيدًا لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

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