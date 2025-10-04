وزير خارجية المجر يدعو أوروبا لمنح مصر 4 مليارات يورو

وزير خارجية المجر يدعو أوروبا لمنح مصر 4 مليارات يورو

وزير خارجية المجر يدعو أوروبا لمنح مصر 4 مليارات يورو

قال وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، إنّ مصر لديها موقف متزن في هذا الوضع الإقليمي الصعب، حيث ساعدت المواطنين المجريين للخروج الآمن من قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المجري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، اليوم الخميس: «ممتنون لمصر في موقفها الداعم للسلام بالشرق الأوسط».

ودعا الوزير المجري المؤسسات الأوروبية إلى منح مصر 4 مليارات يورو دون إبطاء، مبديًا استعداد بلاده الكامل لتوفير تقنيات التزود الآمن بالمياه لمصر.

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