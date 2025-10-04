وزير الخارجية المجر: ممتنون لمصر فى موقفها الداعي للسلام فى أوكرانيا

قال بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر، إن مصر والمجر تكافحان معا لإيقاف الهجرة إلى أوروبا.

أضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن مصر تمنع انطلاق الهجرة غير الشرعية من أراضيها، وتقوم بكبح جماحها، مؤكدًا أنه ثبت في العشر سنوات الماضية أن الهجرة غير الشرعية خطر على أوروبا.

ووجه وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر، الشكر لمصر على دور الوساطة التي تلعبه مصر في تحرير المحتجزين، معربًا عن أمله في سلامة الرهينة المجري. وأشاد بموقف مصر الداعي للسلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن مصر تتخذ موقفًا متزنًا في هذا الوضع الإقليمي الصعب، وساعدت في إخراج المواطنين المجريين من قطاع غزة بأمان.