حزب العدل يشارك في لقاء السفارة المصرية بكندا لبحث قضايا المصريين بالخارج

شارك الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، في لقاء نظمته السفارة المصرية بكندا بحضور عدد من قيادات الجالية المصرية. وجاء اللقاء بدعوة من السفير المصري في كندا، السفير أحمد حافظ، وقيادات البعثة الدبلوماسية، وعُقد في أجواء ودية تعكس عمق الروابط بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج.

مصر تستعيد مكانتها في القارة الأفريقية

وأعرب الدكتور تادرس عن شكره وتقديره للسفير أحمد حافظ على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الاستقرار السياسي، وتحقيق التنمية المستدامة، والانفتاح على العالم.

وأشار نائب رئيس حزب العدل إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في مجالات البنية التحتية، والصحة، وتمكين الشباب، والمشروعات القومية، مثل مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي، إلى جانب التقدم في تنفيذ خطط التحول الرقمي.

كما أشاد الدكتور تادرس بالنجاح الكبير الذي حققته الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر هذا الأسبوع، والتي تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتؤكد مكانة مصر كشريك استراتيجي لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط.

وفي حديثه عن الدور الإقليمي، أكد تادرس أن مصر تستعيد مكانتها في القارة الأفريقية من خلال شراكات تنموية حقيقية في مجالات حيوية مثل الطاقة والنقل، كما تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، وفي مقدمة ذلك جهودها المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية.

تمكين الشباب المصري في الخارج وربطهم بوطنهم الأم

وأوضح أن مصر تقود تحركات دبلوماسية مكثفة لحماية المدنيين في غزة، وفتح الممرات الإنسانية، وتثبيت التهدئة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة أشكال التهجير والاعتداء، والعمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وتناول الدكتور تادرس أهمية تمكين الشباب المصري في الخارج، وربطهم بوطنهم الأم عبر مبادرات عملية وبرامج تواصل فعّالة، مقترحًا إنشاء منصة إلكترونية تتيح ربط الكفاءات المصرية بالخارج بمؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم جهود التنمية والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل الوطن.