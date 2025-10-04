شهدت أخبار البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في المؤشرات، خلال جلسة بداية التداولات، اليوم الخميس 10-4-2025، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.10 % ليصل إلى مستوى 30711.76 نقطة وسط مكاسب سوقية 43 مليار جنيه، وفقًا للصفحة الرسمية للبورصة.

أخبار البورصة المصرية

فيما جاء ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.87% عند مستوى 8792.25 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.73% في بداية تداولات اليوم، ليسجل 12109.96 نقطة، وفق أخبار البورصة.

43 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 1.6 مليون جنيه، عبر التداول على 716.5 مليون سهم، وجرى تنفيذ نحو 28 ألفًا و559 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 43 مليار جنيه في بداية تعاملات جلسة اليوم، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 2.131 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وجاء ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع سهم «العبور للاستثمار العقارى» متصدرا الأسهم الأكثر ربحية اليوم بالبورصة بنسبة 8.5%، تلاه سهم «القاهرة للزيوت والصابون» بارتفاع 9%، ثم سهم «الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» بارتفاع 8%.