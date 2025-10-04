استمرار تدريبات شباب الإسماعيلية على فنون المسرح ضمن ورشة «ابدأ حلمك»

استمرار تدريبات شباب الإسماعيلية على فنون المسرح ضمن ورشة «ابدأ حلمك»

استمرار تدريبات شباب الإسماعيلية على فنون المسرح ضمن ورشة «ابدأ حلمك»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات مشروع ابدأ حلمك بمحافظة الإسماعيلية، في أسبوعه السادس، ضمن المرحلة الثالثة من الورشة الدائمة للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل.

تدريبات مشروع ابدأ حلمك

وقالت قصور الثقافة، في بيان، إن الأسبوع السادس شهد ورشة تدريبية متخصصة في حرفية التمثيل والخيال، استمرت على مدار ثلاثة أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية، ونفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وقدم المخرج محمد جبر، مدرب حرفية التمثيل، مجموعة من التدريبات العملية التي ركزت على تقنيات الأداء التمثيلي، وتوظيف الخيال، والتعبير الجسدي والصوتي، بأساليب متنوعة تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين وتعزيز حضورهم المسرحي.

البرنامج التدريبي يستمر لمدة 6 أشهر

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار ستة أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات مكثفة تشمل التمثيل، الإلقاء، الموسيقى، التعبير الحركي، الكتابة المسرحية، وتصميم الديكور، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمبدعين، ويختتم بعرض مسرحي احتفالي لتخريج دفعة جديدة من الموهوبين بالإسماعيلية.

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