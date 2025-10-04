وزير الاتصالات: مصر تُوطّن صناعة الهواتف وتطلق مبادرات رقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى مصر شهدت توقيع اتفاقات مع عددٍ من الشركات الفرنسية، إحداها أعلنت عن مضاعفة عدد موظفيها من 600 إلى 1200 بنهاية العام، إلى جانب إنشاء مركز تميز في الذكاء الاصطناعي.

وأعلن الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وجود تقدم كبير في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث بدأت مصر استراتيجيتها في 2021، ونجحت في جذب 4 من أكبر 5 شركات عالمية، إضافة إلى 5 شركات أخرى، ليصل عدد المصانع العاملة حاليًا إلى 9، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الهواتف إلى 9 ملايين وحدة خلال العام الجاري، بعد القضاء تدريجيًا على السوق الموازية للأجهزة المهربة.

وأكد وزير الاتصالات أنّ الوزارة أطلقت سلسلة مبادرات تشمل مختلف المراحل العمرية براعم مصر الرقمية لطلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، وأشبال مصر الرقمية من أولى إعدادي حتى ثانية ثانوي، ورواد مصر الرقمية لطلبة الجامعات هذه المبادرات متاحة لكل من يرغب في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات، من سن 8 سنوات حتى 78 عامًا، وجميعها مجانية بالكامل.



واختتم الوزير تصريحاته بأنّ الوزارة نسّقت مع عددٍ كبيرٍ من الشركات العالمية والمحلية الكبرى العاملة في القطاع لاستقبال المتدربين وتوفير فرص تدريب عملي ميداني لهم بعد استكمال الجانب النظري، بهدف صقل المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل.