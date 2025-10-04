كيف تحدث عمر الشريف عن لقاءه الأول بصوفيا لورين؟..حكايات لا تنسى

بموهبته الفنية المميزة وطلاقته في التحدث بالعديد من اللغات وعلى رأسها الإنجليزية، نجح الفنان الراحل عمر الشريف في حفر اسمه بالسينما العالمية والتميز بين كبار نجومها من أبناء جيله، ويعتبر فيلم «سقوط الإمبراطورية الرومانية» أبرز الأعمال الفنية التي قدمها بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين العالميين أبرزهم صوفيا لورين.

تجربة تمثيل عمر الشريف مع صوفيا لورين

في لقاء تلفزيوني نادر تحدث الفنان عمر الشريف الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، عن تجربة تمثيله مع الفنانة العالمية صوفيا لورين، موضحًا أنه كان مغرما بها إذ وصفها بكونها فتاة رائعة.

وعن لقائه بها لأول مرة خلال تصوير فيلم «سقوط الإمبراطورية الرومانية»، قال عمر الشريف عن لورين: «كنت خائفا عند لقائها واعتقدت أنها ستكون مرهقة مثل جميع نجوم السينما العظماء، وأنني سأكون خجولا جدًا أمامها ولكن على الفور سهلت الأمر عليّ وكانت لطيفة جدًا».

اختيار عمر الشريف بالسينما العالمية

أما عن مشاركته في السينما العالمية بأول أعماله في فيلم «لورانس العرب»، سرد عمر الشريف تفاصيل اختياره التي جاءت من قبل سام شبيجل منتج العمل أثناء تواجده في مصر، قائلًا: «في الحقيقة كنت محظوظا جدا لأنني كنت أعيش في القاهرة ومن الصعب على أي أحد يكتشفني، إلى أن ذات يوم سمعت أن سام شبيجل منتج فيلم لورانس العرب سيأتي إلى القاهرة، ويود مقابلتي ويبدو أنه رأى صورتي، ومن ثم تحدث معي ووجد أنني أتحدث الإنجليزية وثم أرسلني إلى الأردن لعمل اختبارات، ولم أكن ما هو الدور الذي سأقدمه بعد الاختبارات، لقد جعلوا هذا سرا وكنت سعيد بهذا الدور».