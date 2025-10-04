البنك المركزي يعلن فتح الحسابات بالبنوك مجانا للمواطنين

أعلن البنك المركزي المصري، بدء مبادرة للشمول المالي اليوم الخميس 10 أبريل، وتمتد حتى نهاية الشهر الحالي بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي».

البنوك العاملة بالسوق المصرية

ووفقًا للبنك اللمركزي، يتواجد موظفو البنوك العاملة بالسوق المصرية خارج المقرات، لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري.

الخدمات المجانية المقدمة من البنوك

وأوضح أن الخدمات المجانية المقدمة من البنوك، تشمل التالي:

- فتح الحسابات المجانية، دون اشتراط الحد الأدنى للرصيد للمواطنين.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

- إصدار البطاقات المدينة.

- إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.

- إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

- تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية

ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات، مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها.

ويمتلك البنك المركزي المصري شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات، أبرزها وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.