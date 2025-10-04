البنك المركزي يعلن فتح الحسابات بالبنوك مجانا للمواطنين

البنك المركزي يعلن فتح الحسابات بالبنوك مجانا للمواطنين

البنك المركزي يعلن فتح الحسابات بالبنوك مجانا للمواطنين

أعلن البنك المركزي المصري، بدء مبادرة للشمول المالي اليوم الخميس 10 أبريل، وتمتد حتى نهاية الشهر الحالي بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي».

البنوك العاملة بالسوق المصرية

ووفقًا للبنك اللمركزي، يتواجد موظفو البنوك العاملة بالسوق المصرية خارج المقرات، لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري.

الخدمات المجانية المقدمة من البنوك

وأوضح أن الخدمات المجانية المقدمة من البنوك، تشمل التالي:

- فتح الحسابات المجانية، دون اشتراط الحد الأدنى للرصيد للمواطنين.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا.

- إصدار البطاقات المدينة.

- إصدار المحفظة الإلكترونية للبنك.

- إصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

- تقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية

ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات، مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها.

ويمتلك البنك المركزي المصري شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات، أبرزها وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا