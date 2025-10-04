أسعار السمك اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 10-4-2025 حالة من الاستقرار لدى كافة الأسواق وخاصة سوق العبور، بالنسبة للمستهلك، حيث اختلفت الأسعار ما بين نوع وآخر، وفق البيانات الرسمية والأسعار المعلنة من قبل بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك للمستهلك اليوم

شهدت أسعار السمك اليوم بأنواعه المختلفة للمستهلك اليوم الخميس حالة من الاستقرار لدى سوق العبور، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الجمبري اليوم

تراوحت أسعار الجمبري اليوم الخميس ما بين 175 و550 جنيها للكيلو، وتختلف الأسعار في السوق المصري وفقًا للحجم سواء الجمبري العادي أو الوسط أو الجامبو.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي ممتاز 80 جنيها، وكيلو سمك البلطي صغير 71 جنيها، بينما سجل كيلو البلطي الأسواني 70 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

يبلغ سعر سمك مرجان وسط 170 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر سمك مرجان ممتاز نحو 160 جنيها للكيلو.

سعر كيلو سمك موسى : 350 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: 165 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: 250 جنيها.

سعر قشر بياض: 170 جنيها للكيلو.

سعر السبيط: 200 جنيه للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي: 120.3 جنيه للكيلو.