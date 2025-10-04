«النواب» يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية 2023-2024 الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين الهامة بحضور الوزراء المختصين، ويلقى كلا من وزيرى المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل بيانين هامين عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026، كما يناقش المجلس الحسابات الختامية للسنة المالية 2023-2024 الأسبوع المقبل.

الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية

ويناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

تعديلات قانون المحاكم الابتدائية

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.