نائب وزير السياحة تشارك في المائدة الوزارية المستديرة لمنظمة الأمم المتحدة

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ يمنى البحار نائب الوزير، شاركت نيابة عن الوزير في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي الإماراتية بعنوان «تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات»، ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنّ مشاركة الوزارة في القمة تأتي كونها فرصة ومنصة دولية مهمة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

تطوير القوانين المنظمة لقطاع السياحة

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّه جرى التأكيد خلال الجلسة على أهمية عمل مواءمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، إضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين

وأشارت إلى أنّ توصيات الجلسة جاءت للتأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

وتابعت أنّه جرى الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميا، خاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابيا على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.











