جامعة بنها الأهلية تتعاون مع «نانجنج الصينية» لتوفير منح تعليم دولية للطلاب

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها الأهلية ونانجنج الصينية، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين الجامعتين.

وقع البروتوكول الدكتور كريم الدش، نائب رئيس جامعة بنها للعلاقات الدولية، والدكتورة صان شيولان نائب رئيس جامعة نانجنج الصينية، بحضور الدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أشرف المشد، مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور أيمن سمير، مدير برامج كلية الطب البيطري، والدكتور محمد سراج الدين، مدير برامج كلية العلاج الطبيعي، والدكتور حازم عليوه منسق العلاقات الدولية والوفد المرافق لهم.

تعزيز التعاون الاكاديمي

أكد الدكتور جمال السعيد، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والصينية، مشيرًا الى أن جامعة بنها الأهلية تسعى جاهدة لتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، بهدف تقديم فرص تعليمية وبحثية متميزة تساهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

توفير فرص تعليم دولية للطلاب

من جهتها، أعربت الدكتورة سهير شعراوي عن بالغ سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن هذه الخطوة ستُسهم في فتح آفاق واسعة للتبادل العلمي والثقافي بين الجامعتين، ما يعزز الفهم المشترك ويساهم في تقدم العملية التعليمية، فيما أشار الدكتور تامر سمير، إلى أهمية توقيع البروتوكول في دعم التميز الأكاديمي وتوفير فرص تعليم دولية للطلاب، مضيفًا أن الجامعة تسعى لتحقيق الريادة في مختلف المجالات الأكاديمية من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية متميزة.

وأجرى الوفد الصيني جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، شملت المباني والمعامل وقاعات المحاضرات، لتفقد الإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها الجامعة، كما جرى عقد العديد من اللقاءات مع طلاب الجامعة.