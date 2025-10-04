«العربية للتصنيع» تبرم تحالفًا استراتيجيًا لتصنيع المركبات المجهزة والمصفحة في مصر

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة، بروتوكول تعاون مع إحدى كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة في تجهيز المركبات، بهدف إنتاج مركبات مجهزة ومصفحة عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي وتطلعات التصدير، بالاستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتاحة لدى الجانبين.

وأكد اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، أن هذا التحالف يهدف إلى استغلال الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة لدى الجانبين، واستغلالها في تعميق التصنيع المحلي، وقال رئيس مصنع «قادر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «هنعمل منتج مشترك لبلدنا، نحط فيه كل امتيازاتنا وخبراتنا، عشان نلبي مواصفات الجهات المستخدمة مثل البنك المركزي»، موضحًا أن الإنتاج لن يقل عن العربات المصفحة والمجهزة العالمية المستوردة من الخارج.

التعاون سيشمل إشرافًا مشتركًا على الجودة والإنتاج

وأوضح رئيس مصنع «قادر»، أن التعاون سيشمل إشرافًا مشتركًا على الجودة والإنتاج، سواء داخل مصنع قادر أو في منشآت الشريك الخاص، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.

وأشار اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، إلى أن «التحالف» سيغطي تصنيع وتجهيز نطاق واسع من المركبات، منها عربات نقل الأموال طبقًا لمواصفات البنك المركزي، وعربات الإسعاف والإطفاء مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية، وأوناش مرور مجهزة والكساحات لخدمات الطرق، وميني باصات وأوتوبيسات مجهزة لأغراض متعددة.

وأكد رئيس مصنع قادر أن هذا التحالف سيسهم في رفع كفاءة السوق المصري وضبط الأسعار، مع التركيز على الالتزام بمواصفات الجهات المستخدمة، مما يضمن منتجًا بجودة عالية وسعر مناسب، كما أعرب عن أمله في أن تمتد فوائد هذه الشراكة إلى الأسواق الخارجية مستقبلًا.

واختتم رئيس مصنع قادر تصريحاته لـ«الوطن»، قائلاً: «إن شاء الله الشراكة دي هتسمع عن نتايجها قريب جدًا على مستوى السوق الداخلي، وربما السوق الخارجي أيضًا».

تعزيز القدرة التنافسية للتصدير

وأعرب المهندس ماجد غريب، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات الشريكة للهيئة العربية للتصنيع في المشروع، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا وجودنا في أحد أكبر قلاع الصناعة بمصر.. هذه الشراكة ستجمع بين خبراتنا التي تمتد لأكثر من 30 عامًا وخبرات مصنع قادر العريقة لإنتاج سيارات نقل الأموال والتجهيزات المتخصصة».

وأضاف المهندس ماجد غريب، أن هذا التعاون سيهدف لتعزيز القدرة التنافسية للتصدير خاصة للأسواق الأفريقية والعربية، وتحقيق التكامل بين الخبرات لرفع جودة المنتج وتقليل التكلفة.

وتابع: «بالتعاون مع مصنع قادر، سنعمل على تطوير المنتجات لتنافس عالميًا. نستهدف بالتعاون رفع حصتنا بالسوق المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة».

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، حيث من المتوقع أن تظهر نتائج هذه الشراكة قريبًا في السوق المحلي، مع آمال بالتوسع نحو الأسواق الإقليمية.