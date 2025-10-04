برج الثور وحظك اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.. نظم وقتك بعناية

مولود برج الثور لديه العديد من الصفات التي تجعل منه شخصية محبوبة للآخرين، ومن ابرز تلك الصفات أنه صبور وعملي وواقعي، ويحب الاستقرار والراحة والرفاهية، كما أنه مخلص وثابت في قراراته، لكنه عنيد بشكل كبير، ويميل لحب التملك ويتمسك بالروتين.

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ومن أبرز عيوب مولود برج الثور أنه لديه شخصية عنيدة، ولا يمكن تغيير رأيهو وجهة نظره بسهولة، ما يجعله شخصية قوية لا يمكن التحكم بها على الإطلاق.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني



قد يكون مولود برج الثور أمامه فرص لتحسين وضعه المهني، لكن عليه أن يحاول أن يكون مرن في تعامله مع التغيير، وقد يكون اليوم محتاج تركيز وتنظيم أكثر من المعتاد.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد العاطفي



حالة من الاستقرار العاطفي تسود علاقة مولود برج الثور العاطفية، ولكنق قد يحتاج للمبادرة بخطوة لطيفة تعزز القرب بينه وبين الشريك.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد الصحي



عليك أن تحافظ على نظام غذائي متوازن، واحذر من الكسل أو الخمول، فاليوم مناسب للمشي أو نشاط خفيف يعيد لك الحيوية.