كشف ملابسات فيديو استعراض خطير في الجيزة

كشف ملابسات فيديو استعراض خطير في الجيزة

كشف ملابسات فيديو استعراض خطير في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يسير برعونة، بينما يقف آخر أعلى باب السيارة أثناء سيرها، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة ومستقليها، وهما سائق ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، موضحين أنّهما كانا في موكب زفاف بالمنطقة محل سكنهما.

واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة ومستقليها، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا