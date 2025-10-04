كشف ملابسات فيديو استعراض خطير في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة يسير برعونة، بينما يقف آخر أعلى باب السيارة أثناء سيرها، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة ومستقليها، وهما سائق ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، موضحين أنّهما كانا في موكب زفاف بالمنطقة محل سكنهما.

واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة ومستقليها، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.