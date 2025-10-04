6 أطعمة تفاقم أعراض جرثومة المعدة.. نصائح بسيطة لتجنب الشعور بالألم

جرثومة المعدة هي عدوى بكتيرية تستقر في المعدة والأمعاء الدقيقة، وتسبب مشكلات صحية عديدة في الجهاز الهضمي إذا لم يخضع المصاب للعلاج الفوري، ويلتزم بتعليمات الطبيب حول النظام الغذائي المناسب لحالته، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

تتمثل أبرز أعراض جرثومة المعدة، في آلام حادة في البطن والمعدة والغثيان والقيء المتكرر، وانتفاخات شديدة في البطن وفقدان الشهية، ما يتطلب تجنب بعض الأطعمة المهيجة لأعراضها، وفق ما أشار إليه الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن»، التي تتمثل في:

6 أطعمة تفاقم أعراض جرثومة المعدة

- الأطعمة الدهنية والمقليات، لأن هذه الأطعمة تزيد من إفراز الحمض في المعدة.

- الأطعمة الحارة والمتبلات والتي من أبرزها الفلفل الحار.

- الحمضيات مثل البرتقال والليمون لأنها تزيد من تهيج المعدة.

- البقوليات والخبز الأسمر من الأطعمة التي تزيد أعراض جرثومة المعدة.

- الحليب ومنتجات الألبان.

- الخضروات النيئة: تسبب بعض الخضروات النيئة مثل البروكلي أو الكرنب أو القرنبيط حدوث انتفاخ في الجهاز الهضمي وتهيج جرثومة المعدة.

الوقاية من جرثومة المعدة

وقدم أستاذ علوم الأغذية مجموعة من النصائح المهمة التي تساعدك في تفادي الإصابة بجرثومة المعدة، منها الحفاظ على النظافة الشخصية، تجنب مشاركة الأواني والأدوات مع الآخرين، وعدم التواصل المباشر أو المخالطة مع الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة.

وينبغي كذلك الامتناع عن التدخين وتجنب تناول الأدوية التي تؤثر سلبًا على بطانة المعدة، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات.