خبيرة أسرية: نجاح الزواج يعتمد على التفاهم.. 69% من الخلافات لا يمكن حلها بسهولة

قالت الدكتورة هبة توفيق، استشاري علاقات أسرية، إنه في الماضي، لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، وبالتالي لم تكن هناك مُقارنة مٌستمرة بين الأفراد، مما ساعد على استقرار الحياة، لكن في الوقت الحالي، تلعب هذه الوسائل دورًا كبيرًا في تأثير الأفراد، حيث تخلق لديهم أفكارًا وصورًا غير واقعية عن الحياة، مما يؤدي إلى توقعات غير صحيحة حول العلاقات.

الزوج يتحمل جزءا من الخلافات الزوجية

وأضافت «توفيق» خلال استضافتها مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة انت وهي» المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الزوج يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في حدوث الخلافات الزوجية، مشيرة إلى أن التغافل عن بعض القضايا قد يؤدي إلى تزايد المشاكل.

وأوضحت استشاري علاقات أسرية أن فترة الخطوبة تتسم أحيانًا بتقديم وعود غير واقعية، مما يخلق توقعات زائفة لدى الطرفين، مشددة على أهمية اللقاءات المستمرة بين الخطيبين خلال فترة التعارف، للتعرف على كيفية تعامل كل منهما مع الآخر وتقييم العلاقة بشكل صحيح، مٌشيرة إلى إن التوقعات المبالغ فيها تعد أحد الأسباب الرئيسية لفشل الزواج، موضحة أن هذه التوقعات تكون غالبًا غير واقعية، وفي حال لم يتم مناقشتها مع الشريك، أو إذا لم يتم الاستماع إلى احتياجات كل طرف، فإنها تؤدي إلى تدهور العلاقة.

استشاري أسرية: 69% من الخلافات الزوجية لا يمكن حلها بسهولة

وأضافت «توفيق» أن نجاح الزواج يعتمد على التفاهم المتبادل والاتفاق على أمور محددة، بحيث يكون كل طرف واقعيًا في توقعاته ويعرف ما يمكن تحمله من الطرف الآخر، موضحة أن 69% من الخلافات الزوجية لا يمكن حلها بسهولة، حيث إن هناك بعض الاختلافات الجوهرية مثل تفضيلات الزوجين في أمور الحياة اليومية، مثل الإضاءة في المنزل، أو طرق تربية الأطفال، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية مليئة بالاحتكاك والتعامل المتبادل، مما قد يخلق اختلافات في وجهات النظر، لكن من المهم أن يكون هناك تواصل فعال لحل هذه الخلافات بشكل صحي.