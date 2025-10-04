مواليد 3 أبراج فلكية يسعون لنبذ الخلافات في العلاقات.. «قلوبهم طيبة»

مواليد 3 أبراج فلكية يسعون لنبذ الخلافات في العلاقات.. «قلوبهم طيبة»

مواليد 3 أبراج فلكية يسعون لنبذ الخلافات في العلاقات.. «قلوبهم طيبة»

يميل أصحاب بعض الأبراج الفلكية إلى ترك الخلافات جانبا، وبدء صفحة جديدة مع الآخرين، لأن ذلك جزء من شخصياتهم، وطيبتهم وحنيتهم، وذلك ما نستعرضه في السطور التالية وفقًا لـ«yourtango».

برج الجوزاء

يعتبر مواليد برج الجوزاء من الأشخاص المعروفين دائمًا بطيبة قلبهم، وهذا ما يدفعهم إلى التعامل مع الأخرين رغم الخلافات، لهذا تجد برج الجوزاء دومًا من الأشخاص المبادرة، ويحاول أكثر من مرة مع الطرف الآخر حتى ينال رضاه في النهاية، لهذا ليس غريبًا على أصحاب هذه الأبراج القدرة الجيدة على التواصل مع الأخرين وكسب الكثير من العلاقات.

برج الدلو

يمتاز مواليد برج الدلو بطيبتهم الزائدة، وهذا ما يجعلهم دائمًا مبادرين لمحاولة الصلح بينهم وبين الأخرين حال نشوب أي خلاف، لهذا فمولود برج الدلو لا يطيق التخلي عن أصدقائه ودائرته القريبة، ليجد نفسه دائمًا يميل إلى إرضائهم بشتى الطرق.

برج الجدي

أصحاب برج الجدي من الأشخاص المعروفين بحبهم إلى العلاقات الأسرية، فهم يشعرون بالدفء وعدم رغبتهم في وجود أي خلافات بينه وبين أفراد أسرته، فلا يقتصر الأمر على هذا الحد فحسب، إلا أنه يتعلق بأصدقائهم أيضًا، فهم لا يرغبون في خسارتهم بشتى الطرق.

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