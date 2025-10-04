الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير دفاع جمهورية النيجر 

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير دفاع جمهورية النيجر 

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير دفاع جمهورية النيجر 

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق ساليفو مودي وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه علاقات التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع جمهورية النيجر، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية النيجر، بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفيرة النيجر والملحق العسكرى لدولة النيجر بالقاهرة.

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