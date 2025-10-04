خالد الجندي: الله أوقف الشمس استجابة لدعاء نبي فتح بيت المقدس

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معجزة عظيمة ارتبطت بسيدنا يوشع بن نون عليه السلام، نبي الله وقائد بني إسرائيل، الذي تولّى قيادة الأمة بعد وفاة النبي موسى وأخيه هارون عليهما السلام، وتمكن من فتح بيت المقدس بمعونة الله.

وأوضح الجندي، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن النبي يوشع بن نون كان قائدًا حكيمًا، جهّز جيشه جيدًا من حيث التدريب والتأهيل النفسي، واختار نخبة من الشجعان المتفرغين للجهاد في سبيل الله، مخلصين ومركّزين على هدفهم العظيم وهو تحرير الأرض المقدسة.

وأشار إلى أن المعركة الحاسمة دارت بالقرب من بيت المقدس، واقترب الجيش من الانتصار، لكن التحدي كان في غروب الشمس، حيث لم تكن الجيوش قديمًا تقاتل ليلًا، وفي لحظة مصيرية، دعا يوشع ربه بأن يحبس الشمس حتى يتمم فتحه، قائلاً لها: «أنتِ مأمورة وأنا مأمور»، ثم توجّه بالدعاء إلى الله: «اللهم احبسها».

وأكد أن الله استجاب لدعاء نبيه فوقفت الشمس بالفعل، في واحدة من أعظم المعجزات التي تُبرز قدرة الله المطلقة على تغيير قوانين الكون لنُصرة عباده الصالحين، مضيفًا أن هذه المعجزة كانت برهانًا على صدق نبوة يوشع، ودعمًا إلهيًا له في إتمام مهمته المقدسة بعد أن تسلّم الراية من نبي الله موسى عليه السلام.