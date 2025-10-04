«الوطن» تشاطر الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي في وفاة شقيقة زوجها

«الوطن» تشاطر الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي في وفاة شقيقة زوجها

«الوطن» تشاطر الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي في وفاة شقيقة زوجها

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تشاطر جريدة «الوطن» الكاتبة الصحفية القديرة فريدة الشوباشي، الأحزان في وفاة شقيقة زوجها، هدى الشوباشي، سائلةً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتشارك الجريدة الكاتبة فريدة الشوباشي وأسرتها الكريمة أحزانهم في هذا المصاب الجلل، فإنها تتقدم بأصدق التعازي والمواساة، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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