تُسبب التجاعيد تغيرًا واضحًا في ملامح الوجه، ما يدفع الكثير من النساء للبحث عن حلول بديلة لتجديد خلايا البشرة واستعادة نضارتها. ومن بين أفضل الخيارات المتاحة، تأتي الزيوت الطبيعية المشتقة من مصادر نباتية، نظرًا لفوائدها المتعددة على البشرة، وقدرتها على تقليل ظهور التجاعيد بشكل تدريجي، وفقًا لما نشره موقع «Onlymyhealth».

زيت الأرغان

يُعد زيت الأرغان من الخيارات المثالية لتقليل تجاعيد البشرة، نظرًا لاحتوائه على فيتامين هـ والأحماض الدهنية الأساسية. يعمل الزيت على ترطيب البشرة بعمق، ويُخفف من الالتهابات، كما يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تحسين مرونة الجلد ومكافحة علامات التقدم في السن.

زيت الجوجوبا

يتميّز زيت الجوجوبا بتركيبة فريدة تجعله خيارًا فعّالًا في تقليل تجاعيد الوجه، إذ يقلل من فقدان الرطوبة ويحافظ على ترطيب البشرة. كما يحتوي على فيتامين هـ، الذي يُسهم في تعزيز صحة الجلد وتحفيز تجديد الخلايا، ما يقلل من ظهور التجاعيد ويُضفي إشراقة طبيعية على البشرة.