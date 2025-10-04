قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك أزمات خلال العملية الانتقالية لكن النتيجة ستكون جيدة للغاية في نهاية المطاف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضاف قائلًا: «كل الدول تريد القدوم إلينا والتوصل إلى اتفاقيات تجارية، ونجني ملياري دولار يوميا وهو شيء لم يحدث من قبل، والاقتصاد الأمريكي في وضع جيد ولا مخاوف من التضخم».
وتابع: «نراجع عقود تمويل الجامعات الأمريكية، وسنعيد خطة بناء مجال صناعات السفن وسنقدمها للكونجرس، واستعدنا 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا».
وأكمل: «سنعيد بناء أسطولنا البحري من خلال شراء سفن متطورة من دول أخرى، وقد نشتري الرقائق من دول أخرى، ومجال تصنيع السفن سيكون مهما بالنسبة لنا في المستقبل».