مشروع تخرج بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر يناقش المخاطر المناخية على المرأة

تطور كبير تشهده التغيرات المناخية من وقت لآخر، ورغم الأهمية الكبيرة لهذه التغيرات والاستفادة منها في مجالات مٌختلفة، فإنها قد تمثل بعض المخاطر على بعض الفئات الاجتماعية على رأسهم المرأة، التي تعتبر من الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات البيئية، وهذا ما دفع مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر لتسليط الضوء على هذه المخاطر في إطار مشروع تخرجهن الذي حَمل عنوان «هيتموسفير».

مشروع تخرج يسلط الضوء على المخاطر البيئية

«التوعية بالمخاطر البيئية وتعزيز الحلول المستدامة التي تضمن حياة أكثر أمانًا للمرأة والمجتمع».. كان هذا هدف الحملة التي أطلقها طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، إذ تسلط الضوء على العلاقة بين المناخ والمرأة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة دينا فاروق أبو زيد عميدة الكلية خلال حديثها لـ«الوطن».

كما يتناول مشروع التخرج العديد من القضايا المختلفة والمحورية في آن واحد وفقًا لـ«فاروق»، والتي يمكن إيضاحها في عدة عدة تقاط على النحو التالي:

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في الحد من الآثار البيئية؟

كيف يمكن تعزيز حلول مستدامة تحمي المرأة والمجتمع من المخاطر المناخية؟

كيف تؤثر التغيرات المناخية على حياة المرأة في المناطق الريفية والحضرية؟

شارك في تنفيذ المشروع عدد كبير من الطلاب على رأسهم كمال حازم أحمد محمد، محمد نبيل محمد، محمد يحيى عجمي، مروة جمال هنطش، منار مجدي، ندى محمد شفيق، هاجر أحمد شفيق، يارا عصام عبد العزيز، يوسف محمد الهادي، آيه لطفى رزق، آيه محمد إبراهيم، إبراهيم جمال الراوى، أروى مجدى البدري، إسراء محمد دياب، جانا صلاح أبو العلا، دنيا عبد الرؤوف أحمد، رُبى محمد عبد الرحيم، روضة حسني حسين، سلمى حسن السيد، سلمى مدحت المرغني، شهد أحمد محمد، شهد خالد أحمد،



جاء هذا المشروع تحت رعاية نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس منهم الدكتورة مي اشراف خارجي على المشروع، والمشروع تحت رعاية د. دينا فاروق أبو زيد - عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر، والإشراف الاكاديمي مع د. إيناس السعيد مدرس العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، أستاذة سارة نبيل معيدة بكلية الإعلام، م.م/ إسراء الجندي مدرس مساعد بكلية الإعلام.