كمال أبو رية يشكر «المتحدة» على مسلسل لام شمسية: مرحلة جديدة في الدراما

قدمت الفنانة يسرا اللوزي الشكر للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تكريمها لفريق عمل مسلسل «لام شمسية»، الذي عُرض في شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ما زالت مٌتأثرة بردود الفعل التي تلقتها بعد عرض المسلسل: «التجربة بأنها كانت مؤثرة ومثمرة بكل المقاييس».

احتفالية تكريم فريق عمل مسلسل لام شمسية

وقالت يسرا خلال احتفالية تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق عمل المسلسل، إنها انبهرت بحجم التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها في البداية كانت فقط تتمنى أن تحظى بفٌرصة العمل مع هذا الفريق الرائع، لكن مع مرور الوقت واندماج الجميع في تفاصيل المشروع، بدأوا يدركون سويا أهمية القضية.

وأضافت يسرا أن العمل مع المخرج كريم الشناوي تجربة مٌميزة، وكان دائمًا يوجه الفريق بنظرة شاملة تتجاوز حدود المشهد إلى رٌؤية أوسع تحمل رسالة واضحة وهدفا نبيلا، مؤكدة أن هذه التجربة كانت استثنائية على جميع المستويات، سواء من حيث التعاون الإنساني أو الفني، أو من حيث القيمة التي تركها المسلسل في قلوب الجمهور.

كمال أبو رية يشكر المتحدة على إنتاج مسلسل لام شمسية

من جانبها عبر الفنان كمال أبو رية، عن شكره وتقديره للدكتورة مايا مرسى على دعمها وتكريمها لفريق عمل مسلسل لام شمسية، مؤكدا أن المسلسل بداية لمرحلة جديدة في الدراما المصرية، وشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج هذا العمل المميز، الذي يعكس احتراما كبيرا للجمهور ويقدم محتوى يليق بالمجتمع المصري.