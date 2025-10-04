أول نشاط للبابا فرانسيس.. زيارة مفاجئة لكاتدرائية القديس بطرس

أول نشاط للبابا فرانسيس.. زيارة مفاجئة لكاتدرائية القديس بطرس

أول نشاط للبابا فرانسيس.. زيارة مفاجئة لكاتدرائية القديس بطرس

أفادت مصادر في الفاتيكان، بأن البابا فرنسيس قام بزيارة مفاجئة إلى كاتدرائية القديس بطرس، اليوم الخميس.

ويتعافى البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عاما، من التهاب رئوي خطير، ولم يظهر علنا، لكنه استقبل أمس الأربعاء لفترة وجيزة ملك بريطانيا تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، وتمنى لهما التوفيق في الذكرى العشرين لزواجهما، بينما تمنيا له الشفاء العاجل، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وبعد 38 يومًا في المستشفى، بدأ البابا فرنسيس مؤخرًا فترة نقاهة استمرت شهرين، وأعلن الفاتيكان، هذا الأسبوع، أنه قد يؤدي بعض الواجبات في عيد الفصح.

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