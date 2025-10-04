وظائف خدمة عملاء لحديثي التخرج في شركة اتصالات.. رابط التقديم

أعلن موقع التوظيف فرصنا عن عدد من الوظائف الشاغرة في مجال خدمة العملاء لحديثي التخرج، وذلك بشركة اتصالات مصر، إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الاتصالات بمصر.

تفاصيل الوظيفة الشاغرة

تطلب الشركة 30 موظفًا يعملون في مجال خدمة العملاء (أكونت عربي) بأفرع شركة اتصالات مصر، في طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، ويتم العمل بدوام كامل.

الشروط والمتطلبات الخاصة بالوظائف

الخبرة: غير مطلوبة، فالوظيفة متاحة بدون خبرة سابقة.

السن المطلوب: من 21 حتى 31 سنة.

الجنس: متاح للذكور.

تأمينات صحية شاملة.

تأمينات اجتماعية كاملة.

بيئة عمل مستقرة واحترافية.

تدريب مدفوع على مهارات التواصل وخدمة العملاء.

طريقة التقديم على الوظائف

وظيفة كول سنتر في شركة اتصالات مصر تعتبر فرصة لكل من يبحث عن عمل بدخل ثابت ومميزات قوية في واحدة من أنجح الشركات في مصر، ويمكنك التقديم عليها من خلال هذا الرابط، بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة.