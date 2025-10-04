وظائف شاغرة لسائقي النقل في شركة كبرى.. الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع التوظيف فرصنا عن حاجة إحدى الشركات العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لتعيين 20 سائقًا من الحاصلين على رخصة قيادة مهنية درجة أولى أو ثانية، للعمل بعدة مناطق داخل محافظة القاهرة.

مناطق العمل تشمل «15 مايو، البساتين، التبين، والتجمع الأول»، وذلك ضمن خطة الشركة لتوسيع نشاطها وتحسين منظومة التوزيع والنقل الداخلي، وإليك في السطور التالية التفاصيل الكاملة للوظائف وكيفية التقديم عليها.

شروط التقديم على الوظائف

وفقًا للإعلان الصادر، يشترط في المتقدمين على تلك الوظائف الشاغرة أن تتراوح أعمارهم بين 24 و45 عامًا، وأن يجيدوا القراءة والكتاب، مع خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال القيادة، مع الالتزام والانضباط في أداء المهام الموكلة إليهم، وتتمثل الشروط في التالي:

الخبرة: مطلوبة (على الأقل سنة خبرة في القيادة)

رخصة القيادة: رخصة مهنية درجة أولى أو ثانية

الجنس المطلوب: ذكور فقط

السن المطلوب: من 24 حتى 45 سنة

المؤهل الدراسي: يُكتفى بالقدرة على القراءة والكتابة – لا يشترط مؤهل دراسي

اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي: غير مطلوبة

ساعات العمل تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى انتهاء خط السير المحدد لكل سائق.

ضرورة الالتزام بقواعد المرور والتعليمات التنظيمية الخاصة بالشركة.

مميزات الوظائف الشاغرة

توفر الشركة للمتقدمين المقبولين راتبًا شهريًا يتراوح بين 8000 و8500 جنيه مصري، بالإضافة إلى حزمة من المزايا، أبرزها:

توفير سكن للموظفين تابع للشركة

مواصلات مجانية من وإلى مقر العمل

تأمين صحي واجتماعي شامل

احتساب الوقت الإضافي ضمن الراتب

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف الضغط على هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.