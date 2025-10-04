ملتقى توظيف لذوي الهمم برعاية وزارة العمل.. اعرف الموعد والمكان

في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ملتقى توظيف «خطوة»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويُعد هذا الملتقى واحدًا من أهم الفعاليات المخصصة لتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم في مصر.

أهداف الملتقى وفرص التوظيف

يهدف ملتقى «خطوة» التوظيفي إلى توفير فرص عمل مباشرة ومتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إتاحة الفرصة لإجراء مقابلات شخصية فورية مع عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في مجالات مختلفة، بما يضمن تنوعًا في الفرص المتاحة لتناسب مختلف المؤهلات والخبرات، ما أن الملتقى لا يقتصر فقط على التوظيف، بل يشمل أيضًا:

جلسات استشارية احترافية لمراجعة السير الذاتية وتقديم النصائح.

ورش عمل تدريبية وتأهيلية لتطوير مهارات المتقدمين.

لقاءات مع خبراء الموارد البشرية وممثلي أكثر من 30 شركة من كبرى المؤسسات العاملة في السوق المصري.

موعد ومكان إقامة الملتقى

يقام الملتقى يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025 في الحرم اليوناني (الجريك كامبس) – وسط البلد – التحرير، والدخول من بوابة "أوبر جيت – Uber Gate"، حيث يبدأ التسجيل في تمام الساعة 9:30 صباحًا

طريقة التسجيل

أكدت وزارة العمل أن التسجيل المسبق شرط أساسي لحضور الملتقى، ويمكن التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك من الرابط المخصص.

ضوابط حضور الملتقى

لضمان تنظيم الملتقى بشكل احترافي ومناسب لجميع الحضور، تم تحديد مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها:

ارتداء زي رسمي (Semi-Formal) مناسب للمقابلات الشخصية.

إحضار عدد لا يقل عن 10 نسخ من السيرة الذاتية الورقية.

الحضور في الموعد المحدد للتسجيل (9:30 صباحًا) لضمان استكمال الإجراءات بسلاسة.

فرصة مميزة للتأهيل والتوظيف

يُعد ملتقى خطوة فرصة حقيقية لكل شاب وفتاة من ذوي الإعاقة ممن يسعون لدخول سوق العمل، حيث يجمع بين التوظيف الفوري والتدريب والتأهيل المهني، ويشهد حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، مما يضيف قيمة حقيقية للتجربة.