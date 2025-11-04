سعر اليورو اليوم الجمعة 11-4-2025 مقابل الجنيه في البنوك

حدثت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، سعر اليورو اليوم الجمعة 11-4-2025 مقابل الجنيه المصري، ليسجل أعلى سعر للشراء 56.75 جنيه في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

يأتي سعر اليورو اليوم الجمعة 11-4-2025 مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 56.12 جنيه للشراء و57.47 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو 57.38 جنيه للشراء و58.48 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو اليوم 56.12 جنيه للشراء، و57.21 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 56.11 جنيه للشراء، و57.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 55.62 جنيه للشراء و56.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

في بنك أبو ظبي الإسلامي ، سجل سعر اليورو اليوم 56.53 جنيه للشراء، و56.90 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني

سجل سعر اليورو اليوم 56.10 جنيه للشراء، و57.18 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني.