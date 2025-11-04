«الوفد»: المرأة وذوي الهمم على رأس الأولويات في الانتخابات النيابية المقبلة

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على أن الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا: «إن الحزب سيراعي في اختيار مرشحيه تمثيل الفئات الخاصة وفقًا لما نص عليه الدستور مثل الأقباط، الشباب، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج».

وأشار الدكتور عبد السند يمامة في بيان له، إلى أن الحزب يولي اهتماما خاصا بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مستقبل الوطن، خاصه أنه يرى في ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن، وأن تمثيلهم في البرلمان هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة.

وشدد الدكتور عبد السند يمامة على أن حزب الوفد لديه الكوادر الشبابية القادرة على خوض الانتخابات، لذلك سيحرص الحزب على الدفع بهم في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء اللجان على مستوى المحافظات باستقبال طلبات الراغبين من كل الفئات في الترشح للانتخابات النيابية القادمة، والحزب سيقوم بدراسة كل الطلبات المقدمة بعناية فائقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات التي تتمتع بالنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.

وأوضح أن الحزب سيتبع معايير دقيقة وشفافة في عملية الاختيار لضمان الدفع بأفضل العناصر القادرة على تحقيق تطلعات الناخبين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية.