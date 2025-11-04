«الصحة العالمية»: ندعو إلى الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى استئناف فوري للإجلاء الطبي اليومي من قطاع غزة، مطالبة باستئناف إدخال المساعدات وحماية الرعاية الصحية في قطاع غزة.

وتستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بزعم الإصرار على القضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية، منذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع غزة وضعًا مأساويًا من حيث الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، وخلفت الحرب آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والمهجرين.

منظمة الصحة العالمية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في توفير الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، طالبت مرارًا بتوفير شروط أساسية لوقف تدهور الوضع الصحي في غزة.

هذا يشمل دعوات متكررة لوقف إطلاق النار حتى يتمكن العاملون في المجال الطبي من الوصول إلى المصابين وتقديم العلاج الضروري.